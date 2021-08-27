В Минобрнауки предложили ужесточить требования к проведению олимпиад

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил ужесточить требования к проведению школьных олимпиад. Речь идет об олимпиадах, которые дают право школьникам без вступительных экзаменов поступать в вузы.

РБК. — Нам нужно очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. У нас растет количество олимпиадников. В 2021 году нужно пересмотреть требования к проведению олимпиад, а также серьезно ужесточить их, – сообщил Валерий Фальков в интервью

По его словам, проблема вузов, в которых число студентов, получивших 100 баллов на ЕГЭ и олимпиадников больше, че количество бюджетных мест, нужно решать комплексно.

— В России нужно увеличить количество топовых вузов, ввести более жесткие требования к олимпиадам и понаблюдать за ЕГЭ. Мы проведем эту работу вместе с коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора, – добавил Валерий Фальков.

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Глава Минобрнауки отметил, что к ЕГЭ пока что нет особых претензий, однако нужно проверить, по каким дисциплинам ежегодно увеличивается количество стобалльников.