В Ленинградской области выросло производство яиц

По информации Петростата в 2021году в регионе уже произведено 2,01 млрд яиц – на 189 млн больше, чем в 2020 году. Рост производства составил 10,4%.

Также отмечается рост поголовья птицы – на 1,7%, по итогам семи месяцев его численность составляет 30,3 млн голов.

Ленинградская область оказывает поддержку предприятиям птицепрома в виде субсидий на закупку кормов – в 2021 год эта сумма составит 300 млн рублей. Отметим, что производители куриных яиц предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. На этом фоне Минпромторг выступил за повышение цен на яйца во избежание дефицита.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть занимает первое место в России по объему производства яиц уже не первый год — 3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по РФ и 72% от производства в СЗФО в 2020 году.