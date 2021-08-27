В Ленобласти с каждым днем ищут все больше заблудившихся любителей «тихой охоты».

Тосненский поисково-спасательный отряд организовал 27 августа учения по поиску пропавшего в лесу грибника. Для этого спасатели провели поисковую операцию в лесном массиве, пока условный грибник ждал помощи под деревом.

Отряд спасателей успешно отыскал пропавшего грибника и вывел из леса. Количество заблудившихся любителей «тихой охоты» растет с каждым днем. Многих из них отыскать труднее, поскольку потерянные люди одевают камуфляж и остаются без связи. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Почитайте наш материал о том, как выжить в лесу при сборе грибов, если ты потерялся.