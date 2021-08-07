Грибных дел мастер: как выжить в лесу при сборе грибов, если ты потерялся

Сезон сбора грибов уже в полном разгаре. Грибники «охотятся» на грибы, а спасатели рыщут в поисках грибников. Статистика такова, что за июнь 2021 года поисковики «Лиза Алерт» приняли 346 заявок о пропаже ленинградцев, из которых 28 жителей региона пропали в лесу. Волонтеры поисково-спасательного отряда рекомендуют любителям сбора грибов соблюдать необходимые меры безопасности. Редакция ivbg.ru рассказывает как наполнить корзину грибами и благополучно выбраться из леса.

Вам будет интересно Пропавшие без вести: почему в Ленобласти возросло число людей, не вернувшихся домой С мая 2021 года статистика по пропавшим без вести резко возросла. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", за май этого года... 15.07.2021 757

По словам представителей поискового отряда, количество погибших людей, которые пропали в июне, составляет 18 человек.

Направляясь в лес, следует учитывать, что это место может быть как умиротворенным, так и опасным. Кроме диких животных, клещей, змеи, ядовитых растений, есть возможность заблудиться — самая распространенная проблема.

Вам будет интересно Какой вы грибник? Тест ivbg.ru В этом году леса Ленинградской области не балуют жителей региона и Петербурга грибами. И финские грибники отмечают скудный урожай в... 20.08.2018 7928

Основные правила предосторожности перед выходом в лес

В первую очередь требуется предупредить своих близких о предстоящем походе в лес, указав ориентировочное место пребывания.

Также перед выходом стоит узнать прогноз погоды. При неблагоприятных погодных условиях сбор грибов стоит отложить. С собой следует взять заряженный мобильный телефон, запастись водой и пищей. Стоит прихватить нож, коробок спичек, заранее положив туда, где он не промокнет, и часы, которые помогут ориентироваться в лесу, как по компасу и не терять самообладания.

При наличии хронических заболеваний с собой обязательно требуется взять необходимый набор медикаментов.

При выборе одеяния, стоит отдать предпочтение ярким цветам, которые помогут найти вас среди лесных массивов. Хорошо, если на одежде будут присутствовать светоотражатели. Отметим, что «походный костюм» должен закрывать тело полностью во избежание порезов, царапин и укусов насекомых, а также змей.

Методы ориентирования на местности

При входе на территорию леса стоит отменить положение солнца. Если случится так, что вы заблудились, то при выходе из леса по той же дороге, небесное светило должно оказаться с противоположной стороны. Однако, если поход затянулся, то следует принять во внимание движение солнца к западу. Таким образом, определив направление обратного пути, для большей точности стоит уклониться немного влево.

При ситуации, когда вы сбились с пути, можно определить нужное направление по воде. Для этого необходимо в процессе прогулки обратить внимание на течение воды в ручейке. Правильное направление обратного пути будет противоположным тому, которое было отмечено ранее.

Главное правило при любом положении дел — не паниковать. Если вы потерялись в лесу, остановитесь и оцените обстановку: как далеко вы могли уйти от людей, не слышно ли криков, шума машин или лая собак. Именно эти звуки могут стать для «потеряшки» решающими и помочь выбраться из затруднительной ситуации.

Работающий трактор можно услышать за три-четыре километра, собачий лай за два-три, а диапазон слышимости проходящего поезда составляет около 10 километров. Что касается наглядных ориентиров, то трубы на крышах можно увидеть за три километра, трубы заводов — за шесть километров, а колокольни и башни — за 15 километров.

При наличии рядом ручья и отсутствии ориентиров, лучше двигаться вниз по течению. Он обязательно уведет к реке, а она выведет к людям.

При возможности сразу свяжитесь со спасательными службами: «101» — единый номер пожарных и спасателей.

Если вы потерялись и уверены, что в ближайшее время начнутся ваши поиски, то останьтесь на месте и разведите костер. Он поможет согреться, отпугнет диких зверей и поможет спасателям быстрее вас обнаружить.

Также при осознании того, что вы потерялись, следуют «отметить» свое местонахождение. Для этого необходимо найти открытое место, желательно на возвышенности, и соорудить три высоких (лучше около трех метров) креста из еловых веток. Они помогут определить ваше местоположение с вертолета. На сооружение лучше повесить что-то привлекающее внимание, например, мусор.

Правила сбора грибов

Для сбора грибов с собой необходимо взять:

корзину для грибов;

нож для грибов;

палку для поиска грибов;

аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами;

воду и продукты питания;

спички;

электронный GPS навигатор;

телефон с заряженной батареей.

Основные правила при сборе грибов

За грибами лучше отправлять рано утром, пока солнце не нагрело шляпки, тогда они дольше смогут пролежать.

Не стоит собирать старые грибы-переростки. Они могут содержать в себе вредные для человека вещества, впитанные из почвы, и даже яды.

Собранные грибы следует сразу же очистить от прилипшей хвои и листьев. В корзину их правильно складывать шляпками вниз, так они лучше продержатся до прихода домой.

Правила безопасности для грибников

Если вы не уверены, что перед вами съедобный гриб, то лучше обойти его стороной.

Нельзя собирать грибы в пластиковые пакеты. В них они быстро испортятся и поломаются. Для сбора лучше всего подходит корзина из ивняка, которая пропускает воздух.

При ситуации, когда лето оказалось дождливы, грибы пропитываются водой. В этом случае не стоит тратить время на то, чтобы их засушить, они все равно потеряют свой вкус и даже начнут выделять токсины.

По возвращении домой сразу нужно перебрать грибы, а затем опустить в соленую прохладную воду. Подобные действия помет избавиться от неожиданных «гостей».

Тщательная переработка и тепловая обработка грибов поможет избежать отравления.

Серебряная чайная ложка, почерневшая при совместной варке с грибами, и окрасившийся лук не показывают степень ядовитости грибов. Это выдумка.

Ни в коем случае не собирайте грибы вдоль трасс и возле производственных предприятий. Напоминаем, что грибы обладают способностью всасывания и накапливания в себе ядовитых веществ, а также тяжелых металлов.

Не стоит кормить жареными грибами детей, которые не достигли 12-летнего возраста, так как они считаются тяжелой пищей. Кроме того, с осторожностью стоит принимать грибные блюда людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если после употребления грибных блюд, появляется тошнота, боль в животе, диарея, заметно повышается температура тела или ускоряется сердечный ритм, то необходимо сразу же обратится к врачу.

Что делать при отравлении грибами?

Первым делом требуется вызвать врача. Во время ожидания стоит промыть желудок путем употребления подряд пяти или шести стаканов воды. Для лучшего очищения рекомендуется добавить туда соду либо чуточку марганцовки. С последней старайтесь быть крайне осторожным, чтобы «не спалить» слизистую оболочку. После выпитой жидкости нужно вызвать рвоту. Это можно сделать путем надавливания пальцами или ложкой на корень языка. Подобную процедуру стоит повторить от трех до пяти раз.

Затем больному необходимо лечь, основательно укутавшись, и продолжать непрерывно пить. При возникшей слабости стоит употребить крепкий чай.