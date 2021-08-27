Видео: ЖК «Радужный» 6.2 во Всеволожске обсудили на совещании

Дольщики продолжают жаловаться на отсутствие хода строительства, но в администрации Ленобласти с ними не согласны

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд. Из бюджета Ленобласти выделят еще 900 млн рублей на завершение строительства проблемных объектов.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.