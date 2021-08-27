Недалеко от Мурино грибник наткнулся на неразорвавшееся «эхо войны» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Несколько хорошо сохранившихся снарядов грибник обнаружил в соседнем лесу. 

В пятницу, 27 августа, в Мурино (Всеволожский район) местный житель наткнулся на несколько военных снарядов. Боеприпасы времен ВОВ хорошо сохранился для своих лет. На них почти не видно ржавчины и грязи.

Недалеко от Мурино грибник наткнулся на неразорвавшееся "эхо войны" — фото снаряд, Мурино, грибник, ВОВ
Недалеко от Мурино грибник наткнулся на неразорвавшееся "эхо войны" — фото снаряд, Мурино, грибник, ВОВ
Недалеко от Мурино грибник наткнулся на неразорвавшееся "эхо войны" — фото снаряд, Мурино, грибник, ВОВ

Место находки не уточняется. Пользователи соцсетей отмечают, что это территория бывшего полигона. Также неизвестно что в дальнейшем ожидает внезапную находку. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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23.08.2021 233
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