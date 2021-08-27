Несколько хорошо сохранившихся снарядов грибник обнаружил в соседнем лесу.
В пятницу, 27 августа, в Мурино (Всеволожский район) местный житель наткнулся на несколько военных снарядов. Боеприпасы времен ВОВ хорошо сохранился для своих лет. На них почти не видно ржавчины и грязи.
Место находки не уточняется. Пользователи соцсетей отмечают, что это территория бывшего полигона. Также неизвестно что в дальнейшем ожидает внезапную находку. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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23.08.2021 233