Под Выборгом местные жители вместе с грибами нашли два снаряда времен войны

Кадрами опасной находки поделились грибники из Выборгского района. Два заржавевших пушечных снаряда аккуратно лежали среди камней, заросших мхом.
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Кадры боеприпасов опубликовали в группе Интересные события в Выборге вечером, 23 августа. Помимо фотографий танковых «болванок» грибники похвастались и собранным урожаем.
«На даче возле Выборга собирали грибы, и нашли снаряды (Линия Маннергейма). Полиция приехала, территорию оцепила! Будьте аккуратны», — уточнил автор снимков.
Вам будет интересно
"Ушли по грибы, а вернулись со спасателями": в Ленобласти местные жители продолжают теряться в лесах
Сразу нескольким ленинградцам понадобилась помощь спасателей в лесах Ленобласти. На этот раз заблудились трое человек, отправившиеся за грибным урожаем. Как сообщает...
23.08.2021 53