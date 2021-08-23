Под Выборгом местные жители вместе с грибами нашли два снаряда времен войны

Автор: Анастасия Щербакова
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Кадрами опасной находки поделились грибники из Выборгского района. Два заржавевших пушечных снаряда аккуратно лежали среди камней, заросших мхом. 

Под Выборгом местные жители вместе с грибами нашли два снаряда времен войны Снаряды, Ленобласть, грибники, Выборг, ВОВФото: Интересные события в Выборге
Под Выборгом местные жители вместе с грибами нашли два снаряда времен войны Снаряды, Ленобласть, грибники, Выборг, ВОВФото: Интересные события в Выборге
Под Выборгом местные жители вместе с грибами нашли два снаряда времен войны Снаряды, Ленобласть, грибники, Выборг, ВОВФото: Интересные события в Выборге

Кадры боеприпасов опубликовали в группе Интересные события в Выборге вечером, 23 августа. Помимо фотографий танковых «болванок» грибники похвастались и собранным урожаем.

«На даче возле Выборга собирали грибы, и нашли снаряды (Линия Маннергейма). Полиция приехала, территорию оцепила! Будьте аккуратны», — уточнил автор снимков.
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23.08.2021 53
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