В Индонезии нашли останки женщины ранее неизвестного человеческого вида

Исследователи изучили останки женщины, найденные в пещере на острове Сулавеси в 2015 году. Их возраст — 7,2 тысячи лет. Оказалось, геном женщины не похож на геном ни одного современного народа или группы из прошлого.

Ученые отнесли ее к новому, ранее не известному человеческому виду. Женщина, которую назвали Бессе, принадлежала к культуре тоалийцев (Toalean). Они жили в Индонезии 1,5-8 тысяч лет назад. Достоверно неизвестно, почему культура исчезла.

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Как сообщает knife.media, Бессе была захоронена в позе эмбриона. На момент смерти ей было 17-18 лет. В ее могиле нашли каменные орудия труда, охру и кости диких животных, на которых охотилось ее племя.