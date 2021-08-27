Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Владимир Бурдин, основатель известной группы «Смысловые галлюцинации» находится в коме. На данный момент у него поражено 80% легких.

Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте» в четверг, 26 августа.

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — говорится в сообщении.

Родственник музыканта рассказал, что у Владимира Бурдина поражено около 80 процентов легких и сейчас он находится на искусственной вентиляции легких. Однако коронавирус у него пока не подтвержден.

Отметим, что Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год. Позже он писал песни для таких коллективов как, «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис».