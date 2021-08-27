Три строящихся газопровода приведут голубое топливо в Сланцевский район

По программе развития газоснабжения и газификации на 2021 – 2025 годы строятся три межпоселковых газопровода. Подключиться к газоснабжению смогут около полутора тысяч жителей.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, это газопровод от Сланцев до деревень Большие поля, Каменка, Печурки и Загривье протяженностью 16 километров. Второй 36-километровый газопровод соединит деревни Выскатка, Кушела, Заберезье, Кологриво, Плешево, Менюши, Старополье, Шакицы, Овсище с отводами на Пантелейково и Гаянщину. Третий – газопровод от Выскатки до деревень Рудно, Гусева гора и Новоселье с отводом на Заовражье. Его протяженность составляет 19 километров.

«Всего в Ленинградской области по программе газификации на 2021-2025 годы Газпром планирует построить 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 км, создать 7 новых и реконструировать 7 существующих источников газоснабжения. Природный газ придет в 412 населенных пунктов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Новые газопроводы позволят привести газ в 1500 домовладений Сланцевского района. Кроме того, здесь, как и во всей Ленинградской области, пройдет догазификация.

Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Газификация затронет 412 населенных пунктов в 16 районах Ленобласти. На это уйдет 4 года — с 2021 по 2025. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.

Субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 11 июня 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.