Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

Microsoft изначально заявляла, что Windows 11 будет работать только на совместимых устройствах, при этом бета-версии новой операционной системы уже устанавливали на старые компьютеры.

В Microsoft знают, что их новейшая ОС может работать на старых устройствах, при этом в компании намерены официально запретить установку Windows 11 на неподдерживаемое «железо».

Для этого будет создана специальная утилита для определения совместимости. Накануне компания официально расширила список поддерживаемых процессоров, который пополнился процессорами Intel седьмого поколения, при этом Ryzen первого поколения в новый список не попали.

Но как оказалось в компании не стали закрывать возможность создания установочной флешки с Windows 11 с помощью утилиты Media Creation Tool.

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Таким образом Windows 11 можно будет установить на любой компьютер, но ОС не будет работать именно так как это задумали разработчики.