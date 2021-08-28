В Санкт-Петербурге без вести пропал 35-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 28 июля.
Ростом пропавший 165 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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28.08.2021 40