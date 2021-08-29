На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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30.07.2021 5073
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 160-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТрР км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заделка трещин в а/б покрытии.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 98-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.