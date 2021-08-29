Жительница Канады на год лишилась чувства голода из-за инсульта

Как сообщает Neurocase, причина необычного симптома заключается в повреждении левой островковой доли.

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Пациентка обнаружила, что за шесть месяцев, прошедших после инсульта, она ни разу не испытала чувство голода, из-за чего стала непреднамеренно пропускать приемы пищи. Первоначально женщина списывала данный симптом на усталость, но он сохранился даже после того, как ее состояние улучшилось.

Через семь месяцев после госпитализации и последующей выписки из больницы пациентку осмотрели специалисты из Монреальского университета. Они выяснили, что даже при нехватке калорий женщина не чувствовала никаких физиологических сигналов, что ей пора поесть.

Несмотря на то, что у пациентки отсутствовали проблемы с восприятием вкуса, запаха и текстуры еды (лишь в первые два месяца она жаловалась на металлическое послевкусие после приема любой пищи), даже любимые блюда и продукты, например, шоколад, перестали приносить ей удовольствие из-за потери аппетита. Других психологических проблем женщина не испытывала.

Когда через шестнадцать месяцев после инсульта пациентка пришла на повторное обследование, она сообщила, что примерно за месяц до этого чувство голода вернулось к ней. В общей сложности необычный симптом длился около года.