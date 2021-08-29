Мужчина выстрелил из пистолета в сестер возле ночного клуба в Выборге

По информации ivbg.ru, 28 августа в полицию Выборгского района обратилась 25-летняя женщина. Неизвестный выстрелили в нее и ее сестру из пистолета возле клуба на улице Кривоносова в Выборге.

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Подозреваемого задержали 28 августа в 07:50 – спустя 8 минут. Им оказался раннее судимый 31-летний мужчина. Установлено, что он стрелял в женщин из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).