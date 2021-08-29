Велодорожка связала Выборгский район и Финляндию

В Выборгском районе Ленинградской области закончили строительство велодорожки, связавшей города Светогорск и Иматра, между которыми действует велопереход на пограничном КПП.

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Протяженность велодорожки составила более четырех километров. Таким образом, Светогорск – единственный российский город с велоинфраструктурой в направлении границы.

Открытие дорожки состоится 4 сентября 2021 года и будет ознаменовано велопробегом по территории России. В мероприятии смогут поучаствовать жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Веломаршрут между Светогорском и Иматрой был популярен до пандемии COVID-19. В 2019 году границу по этому направлению пересекли 33 тысячи велосипедистов.