Работы 83-летней звезды Instagram из Вырицы покажут в Петербурге 

В пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась выставка 83-летней Юлии Алешичевой «Удиви меня, вышивка!». На ней представлены 50 работ художницы из Гатчинского района.

Юлия Алешичева стала сенсацией в 2019 году, когда впервые представила свои вышитые работы в социальной сети Instagram под именем «Девушка из 1938 года».

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Женщина поселилась в Вырице после того, как сгорела ее дача в Карелии, а стресс спровоцировал деменцию. Сегодня Юлия Алешичева с трудом вспоминает, что с ней было час назад, зато хорошо помнит молодые годы.