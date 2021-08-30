Работы 83-летней звезды Instagram из Вырицы покажут в Петербурге 

Автор: Сергей Агутин
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В пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась выставка 83-летней Юлии Алешичевой «Удиви меня, вышивка!». На ней представлены 50 работ художницы из Гатчинского района.

Юлия Алешичева
Фото: @sevcableport

Юлия Алешичева стала сенсацией в 2019 году, когда впервые представила свои вышитые работы в социальной сети Instagram под именем «Девушка из 1938 года».

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