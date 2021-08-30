Жена греческого посла получила 31 год тюрьмы за его убийство

Франсуаза де Соуза Оливейра, жена посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, получила 31 год тюрьмы за его убийство в 2016 году. А ее любовника, полицейского Сержиу Морейру, приговорили к 22 годам лишения свободы.

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Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести 26 декабря 2016 года в Рио-де-Жанейро, куда он поехал с супругой в отпуск на Рождество. Жена дипломата сообщила полиции о его исчезновении через два дня, поскольку не смогла связаться с ним по телефону. Однако в ходе расследования стало известно, что Оливейра организовала убийство своего 59-летнего мужа.

Тело дипломата обнаружили в сгоревшей машине в районе Нова-Игуасу, где Амиридис и пропал. Номерные знаки на автомобиле совпадали со знаками на машине, арендованной мужчиной.

С 2001 по 2004 годы Амиридис работал генконсулом Греции в Рио, с 2012 года он был послом в Ливии, а в начале 2016 года его назначили руководителем дипмиссии в Бразилии.