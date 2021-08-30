Россиян предупреждают о новом мошенничестве с «подарками» на 180-летие «Сбербанка»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ТАСС, специалисты «Сбербанка» выявили новый метод мошенничества. Мошенники якобы «дарят» деньги и скидки на услуги ЖКХ в честь 180-летия банка, которое празднуется в ноябре 2021 года.

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Для этого преступники создают поддельные профили в социальных сетях, используя фото и данные реально существующих людей. С этих аккаунтов они пишут россиянам о несуществующей акции «Сбербанка» и предлагают «помощь в регистрации».

Для такой «помощи» мошенникам нужны номер карты, CVV-код, а после и пароль из СМС. На самом деле эти данные нельзя сообщать никому.

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