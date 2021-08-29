С января 2022 года долгожители Петербурга будут получать дополнительные выплаты

Градоначальник Александр Беглов сообщил, что с 1 января 2022 года к юбилеям долгожители Санкт-Петербурга получат дополнительные выплаты.
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29.08.2021 49
По словам губернатора, 90-летние жители Санкт-Петербурга получат 15 тысяч рублей, 95-летние – 20 тысяч рублей, а 100-летние – по 25 тысяч рублей.
Самому старшему жителю Санкт-Петербурга, по информации Александра Беглова, исполнится 107 лет.