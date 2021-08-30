Известный всем, как заядлый преступник и контрабандист, актёр Алексей Гуськов неожиданно для публики появился на сцене Выборг-Паласа сразу после показа дебютного фильма Армена Акопяна «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»

Последний раз Гуськов посещал фестиваль в 2019 году, когда на экраны вышел фильм «Элефант» где он выступил, как продюсер. В этом году он вместе с актрисой Юлией Ауг, которая тоже связана с городом и фестивалем рядом картин, рассказал о совершенно неожиданном для них обоих дуэте. В новой треш-драме они играют семейную пару, переживающую события последней ночи существования планеты.

Герой Гуськова – Андрей, мечтатель и творец подмосковной провинции, героиня Юлии Ауг — его несчастная жена Анна. У них обоих осталось 12 часов жизни. Начало фильма похоже на народную «Иронию судьбы», салаты, стол, склянка с водкой. Спустя несколько минут становится понятно — зрителя ждёт резня, сцены человеческого безумия и отчаяния. Кстати, сам Алексей на вопрос, о чем картина именно для него задумчиво ответил, что это метафора современного общества.

«Судная ночь» по-русски — в этой дебютной работе затронуты и религия, и вопрос толерантности, отношение к власти и, конечно, Советский Союз. Излюбленные темы, которые уже показывали такие отечественные режиссеры, как Кирилл Серебряников с «Изображая жертву», Звягинцев с «Левиафаном» и Хлебников с нашумевшей «Аритмией» в этом фильме приправлены искромётным чувством юмора — зал заливался и аплодировал.

Совершенно новое направление и уровень на просторах русского кино, нишу черноты и «треша» до Акопяна никто не занимал. При всем этом фильм остаётся жутковатым и местами даже пугающим, за счёт достойной игры и импровизации, которую, как призналась съемочная группа, практиковали на площадке.

После фестивального смотра картина будет доступна для просмотра зрителей и если вы готовы пощекотать себе нервы, в каком-то из безумств узнать себя и даже от души посмеяться смотрите «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».