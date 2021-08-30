«Театр на Васильевском» открывает театральный сезон премьерным спектаклем

33 сезон театр откроет сезон 1 сентября спектаклем «Орфей спускается в ад» по одноименной пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Пьесу американского драматурга Теннесси Ульямса поставил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман ─ главный режиссёр Театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской, художественный руководитель «Такого театра».

Начало спектакля в 19.00 на Большой сцене театра.

В новом театральном сезоне артисты театра готовятся представить зрителям три премьеры: «Горе от ума» в постановке Руслана Нанавы, «Сосед» по одноименной пьесе Павла Пряжко в постановке Дениса Хусниярова, «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Галины Зальцман.