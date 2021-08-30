В больнице умер второй мотоциклист, врезавшийся в грузовик на Октябрьской набережной в Петербурге

Стало известно о гибели второго байкера, попавшего в жуткую аварию с грузовиком на Октябрьской набережной. Больше недели за его жизнь боролись медики.

Об этом сообщает паблик Мотосолидарность в социальной сети «Вконтакте». Молодой человек скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в воскресенье, 29 августа. Как отметили в группе, Роман все это время находился в коме.

На данный момент в группе объявили сбор средств для организации похорон Романа Сафонова, трагически погибшего в страшной аварии. В тексте публикации указаны реквизиты родителей мотоциклиста для всех неравнодушных.

Ранее мы писали, что виновник этой аварии скрылся от полиции. Он нарушил распоряжение Невского районного суда, покинув квартиру, которую указывал в качестве места своего проживания.