Виновник жуткой аварии с двумя мотоциклистами в Петербурге скрылся от полиции

Водитель грузовика, ставший виновником смертельной аварии на Октябрьской набережной в Петербурге, нарушил распоряжение Невского районного суда. Он покинул квартиру, которую указывал в качестве места своего проживания.

Об этом изданию Петербургский дневник рассказал правозащитник Алексей Филиппов. Как он отметил, согласно решению суда Ислам Джамалудинов, который был за рулем грузовика в тот злополучный вечер, с 23:00 вечера до 6:00 утра обязан находиться в квартире на проспекте Просвещения, 22 в Санкт-Петербурге. Однако в ночь с 26 на 27 августа его там не обнаружили.

«Мы в составе инициативной группы с несколькими мотоциклистами ездили на адрес исполнения меры пресечения Ислама Джамалудинова. На наши неоднократные звонки в домофон с 23 до ноля часов никто не реагировал. Также мы неоднократно звонили непосредственно в квартиру, и тоже никто не ответил. Тогда мы вызвали участкового, он приехал и сообщил, что данное лицо по указанному адресу не является поднадзорным субъектом, его просто нет в списке тех, за кем правоохранительные органы должны следить. Как так получилось, ответить никто не может. Соответственно, у нас есть все основания полагать, что подсудимый Ислам Джамалудинов скрылся от правоохранительных органов», – рассказал правозащитник.

На данный момент по данному факту на исчезнувшего виновника страшного ДТП написали еще одно заявление в полицию.

Напомним, трагедия произошла 22 августа на Октябрьской набережной в Петербурге. Байкеры, двигаясь на набережной, врезались в «миксер», поворачивающий через двойную сплошную. На месте ДТП погиб 37-летний мужчина. Второй мотоциклист был доставлен с серьезными травмами в больницу.