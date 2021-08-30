В Гатчинском районе местные жители жалуются на постоянно горящую нелегальную свалку

Специалисты Госэконадзора проверили незаконную свалку в поселке Новый Свет Гатчинского района, где неоднократно фиксировали пожары. В момент проверки свалка снова начала гореть.

Об этом сообщает портал 47channel в понедельник, 30 августа. Инициатором проверки стала природоохранная прокуратура. Так, сотрудники ведомства осмотрели территорию, расположенную недалеко от полигона ТБО «Новый Свет — Эко».

На месте сотрудники Госэконадзора зафиксировали очередное возгорание. Для ликвидации ЧП пришлось привлекать силы МЧС Гатчинского района. После локализации возгорания, Госэконадзор провел экспертизу по установлению морфологического состава и класса опасности отходов, а также объема мусора, размещенного на территории.

После исследования было установлено захломление участка мусором от сноса и разборки зданий, поношенной и старой одеждой и обувью, использованными покрышками, полимерными материалами, отходами битума, обломками металлических конструкций, пластиковой тарой и жестяной тарой из-под нефтепродуктов.

Также на месте были проведены маркшейдерско-геодезические работы на предмет определения объемов захламления и установления ущерба окружающей среде. Итоги лабораторных и маркшейдерских исследований предоставят в сентябре. Сейчас комитет Эконадзора решает вопрос ликвидации свалки. Комитет примет меры о понуждении собственника к ликвидации последствий.