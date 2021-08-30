Петербургские специалисты оказались в числе лучших на чемпионате WorldSkills Russia

Молодежь из Петербурга завоевала 9 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняв второе место на чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга в понедельник, 30 августа. Всего в соревнованиях на мастерство в том или иной сфере приняло участие 235 участников. Сборная Петербурга вошла в топ-10 субъектов по количеству конкурсантов.

Соревнования чемпионата прошли по многим дисциплинам, среди них: строительство, информационные технологии, дизайн, сфера услуг, транспорт, образование.