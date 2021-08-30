Петербургские специалисты оказались в числе лучших на чемпионате WorldSkills Russia

Молодежь из Петербурга завоевала 9 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняв второе место на чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга в понедельник, 30 августа. Всего в соревнованиях на мастерство в том или иной сфере приняло участие 235 участников. Сборная Петербурга вошла в топ-10 субъектов по количеству конкурсантов.
Соревнования чемпионата прошли по многим дисциплинам, среди них: строительство, информационные технологии, дизайн, сфера услуг, транспорт, образование.
«Кадры, которые выпускают наши колледжи и другие учебные заведения, квалифицированы и конкурентоспособны. Выпускники работают преимущественно на высокотехнологичных рабочих местах, имеют дело с самой современной техникой», — отметил губернатор Петербурга.