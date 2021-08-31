В результате аварии пострадали оба водителя. Их передали скорой помощи.

Во вторник, 31 августа, на 96-м километре трассы Санкт-Петербург — Сортавала произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Дорогу не поделили большегрузный автомобиль и микроавтобус «ГАЗель». Микроавтобус от удара вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали оба водителя автомобилей. Их передали скорой помощи. Спасатели поисково-спасательного отряда из Приозерска оказали всю необходимую помощь на месте происшествия.

Фото с место происшествий и информацию предоставила Аварийно-спасательная служба ЛО.