За лето в водоемах Петербурга и Ленобласти утонуло больше 100 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошедшее лето водоемы Петербурга и Ленобласти унесли жизни больше 100 человек. Из них больше 60 человек утонуло в реках и озерах 47-го региона. 

О трагической статистике рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу во вторник, 31 августа. В водоемах Петербурга с 1 июня по 28 августа этого года утонули 41 взрослый и два ребенка.

В Ленобласти ситуация оказалась хуже. Согласно данным, за прошедшее лето в водоемах утонул 61 человек, из них пятеро детей.

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31.08.2021 81
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