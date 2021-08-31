За лето в водоемах Петербурга и Ленобласти утонуло больше 100 человек

За прошедшее лето водоемы Петербурга и Ленобласти унесли жизни больше 100 человек. Из них больше 60 человек утонуло в реках и озерах 47-го региона.

О трагической статистике рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу во вторник, 31 августа. В водоемах Петербурга с 1 июня по 28 августа этого года утонули 41 взрослый и два ребенка.

В Ленобласти ситуация оказалась хуже. Согласно данным, за прошедшее лето в водоемах утонул 61 человек, из них пятеро детей.