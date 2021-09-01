Более 60 детей поучаствовали в конкурсе рисунков в Гатчинском районе

В творческом соревновании детского рисунка «Спешите делать добрые дела!» по произведениям А. И. Куприна поучаствовали более 60 детей.

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Все поступившие работы отметят дипломами и памятными подарками.

А 4 сентября жителей Гатчинского района ждут на литературно-историческом фестивале имени А. И. Куприна на Театральной площади в Гатчине.