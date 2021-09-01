Из-за ошибки в «Пулково» кубанец получил гроб с телом не жены, а другого человека

Погибшую супругу 38-летний житель Краснодарского края перевозил из Санкт-Петербурга с помощью логистической компании.

Вам будет интересно Иностранец подозревается в массовом изнасиловании и развращении школьниц из Всеволожского района Как стало известно ivbg.ru 31 августа, в Санкт-Петербурге задержан 45-летний уроженец одного из государств Средней Азии, которого подозревают в массовом... 31.08.2021 191

Мужчина сдал закрытый гроб в грузовом терминале «Пулково», а получил в грузовом терминале аэропорта в Краснодаре. На спецмашине перевез в Горячий Ключ – это около 60 километров от столицы Краснодарского края.

Уже на месте он обнаружил, что в гробу находится тело не его супруги, а постороннего, неизвестного ему человека. В «Пулково» сообщили, что кто-то перепутал маркировку на гробах. Проводится проверка.