В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: каршеринг съехал с дороги рядом со стройкой во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации ivbg.ru, это произошло 1 сентября около 08:00 на Воронцовской улице в Мурино. Водителя на месте ДТП не заметили.

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На место прибыли представители каршеринговой компании. Автомобиль получил некоторые, по предварительным данным, незначительные повреждения.