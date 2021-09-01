Загрузка Windows 11 станет доступна с 5 октября 2021 года

Корпорация Microsoft запустит процесс обновления Windows 10 до следующей версии уже 5 октября 2021 года.

В компании уточнили, что процесс обновления будет поэтапным. Сначала, Windows 11 будет доступна для новых подходящих устройств. Затем, к 2022 году, обновленную версию ОС можно будет бесплатно загрузить на любой подходящий девайс.

Windows 11 будет включать в себя новый дизайн, усовершенствованный чат Microsoft Team, интегрированный в панели задач, а также новый формат Виджетов.

Ранее корпорация Microsoft уже упоминала, что новую версию ОС можно будет устанавливать на компьютеры со старыми процессорами.