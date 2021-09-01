Загрузка Windows 11 станет доступна с 5 октября 2021 года

Корпорация Microsoft запустит процесс обновления Windows 10 до следующей версии уже 5 октября 2021 года.
В компании уточнили, что процесс обновления будет поэтапным. Сначала, Windows 11 будет доступна для новых подходящих устройств. Затем, к 2022 году, обновленную версию ОС можно будет бесплатно загрузить на любой подходящий девайс.
Windows 11 будет включать в себя новый дизайн, усовершенствованный чат Microsoft Team, интегрированный в панели задач, а также новый формат Виджетов.
Ранее корпорация Microsoft уже упоминала, что новую версию ОС можно будет устанавливать на компьютеры со старыми процессорами.
Вам будет интересно
В Луговом парке Петергофа планируют воссоздать утраченные памятники с помощью VR-технологии. К этой работе пригласят учащихся, которые увлекаются виртуальной и...
16.08.2021 195