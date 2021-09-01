На границе с Финляндией поймали двух сбежавших школьниц

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

16-летняя девочка из Петербурга решила посетить Суоми вместе со своей новой подружкой из сети. Но план юных путешественниц оборвался на границе — пограничники проверили их документы и позвонили родителям.

На Российско-финляндской границе задержали десятиклассницу Ефросинью из Петербурга, которая намеревалась сбежать в Суоми вместе со своей виртуальной подружкой Алисой. Еще до 1 сентября Ефросинью искала ее мать, которая написала заявление в полицию.

Девочка ушла из дома 30 августа вместе с Алисой и с тех пор не появлялась дома. Ефросинья пыталась напроситься на ночевку к Алисе домой, но родители ей отказали. Вероятно после этого она придумала сбежать в Финляндию.

Однако план юных путешественниц оборвался на границе — пограничники проверили их документы и позвонили родителям. Позже Ефросинья рассказал полиции, что виртуальную подружку зовут вовсе на Алиса, а Настя. Девочки знакомы полгода и встретится решили только 30 августа.

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