16-летняя девочка из Петербурга решила посетить Суоми вместе со своей новой подружкой из сети. Но план юных путешественниц оборвался на границе — пограничники проверили их документы и позвонили родителям.

На Российско-финляндской границе задержали десятиклассницу Ефросинью из Петербурга, которая намеревалась сбежать в Суоми вместе со своей виртуальной подружкой Алисой. Еще до 1 сентября Ефросинью искала ее мать, которая написала заявление в полицию.

Девочка ушла из дома 30 августа вместе с Алисой и с тех пор не появлялась дома. Ефросинья пыталась напроситься на ночевку к Алисе домой, но родители ей отказали. Вероятно после этого она придумала сбежать в Финляндию.

Однако план юных путешественниц оборвался на границе — пограничники проверили их документы и позвонили родителям. Позже Ефросинья рассказал полиции, что виртуальную подружку зовут вовсе на Алиса, а Настя. Девочки знакомы полгода и встретится решили только 30 августа.