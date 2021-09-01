В доме 11/5 в Тучковом переулке капитальным ремонт жилья привел к обрушению потолка и стены. Жителей аварийного жилья перевели во временное жилье.

В Санкт-Петербурге жители одного из домов на Васильевском острове обнаружили под ногами гнилое дерево и трещины в стенах. С такими бедами столкнулись жильцы дома 11/5 в Тучковом переулке. Капитальный ремонт привел и к другим, наиболее опасным проблемам — начался рушится потолок, одна из стен. И это началось с 28 августа. До этого дом покрывался угрожающими трещинами.

«Невские Новости» оказались на месте происшествия и убедились в информации. Одна из жительниц аварийного здания рассказала, что она была авторами фотографий полуразрушенного здания, которые появились в соцсетях.

Женщина рассказала, что изначально расселили жильцов первого и второго этажей, однако после ремонта стены начали рушится выше, а в ванной одного из жильцов рухнул пол. После этого этого во временное жилье отправили и жителей верхних этажей.