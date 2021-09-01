Также Сергей Бебенин поучаствовал в торжественной линейке в МБОУ «Подпорожская СОШ N1 им. А.С.Пушкина».

Сегодня, 1 сентября, в МБОУ «Подпорожская СОШ N1 им. А.С.Пушкина» открылся Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Спикер Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин поучаствовал в открытии уникального образовательного комплекса.

Современное оснащение класса позволит ученикам подпорожской школы качественно освоить технологию, математику, информатику и много других направлений.

«Скажу своё мнение, сейчас между изменениями в научно-технической сфере времени все меньше и меньше. На мой взгляд, когда мы заканчивали ВУЗ, уже тогда отставали на несколько лет от реальной жизни. «Точки роста» созданы для того, чтобы вы, пока учитесь в школе, могли бы знакомиться с самыми последними технологиями, и уже работать с этими программами и «гаджетами»,- сказал Сергей Бебенин.

Также Сергей Бебенин поучаствовал в торжественной линейке школы №1, где сказал свои слова напутствия ученикам.

«Дорогие учащиеся, родители, и, конечно, первоклашки, я уверен, что наступающий учебный год принесёт успехи всем – и тем, кто идет в выпускной класс, и тем кто впервые переступает порог школы»,- сказал Сергей Бебенин.

При этом Сергей Бебенин рассказал о планах по строительству нового здания четвёртой школы в Подпорожье и о скором завершении капитального ремонта Подпорожского детского сада №21.

Отметим, что в Подпорожском районе открыто уже две точки роста — на базе МБОУ «Винницкая школа-интернат» (открыт в 2019 году) и на базе МБОУ «Вознесенский образовательный центр» (открыт в 2020 году).