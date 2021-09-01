Самым популярным местом у выпускников 47-региона с максимальным баллом за ЕГЭ стал Санкт-Петербургский государственный университет.

В Ленобласти растет количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам ЕГЭ. По мнению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, это может привести к необоснованному давлению на выпускников-отличников. В этой связи Елена Шмелева предложила организовать единую карту распределения по вузам абитуриентов-стобалльников.

В Ленобласти поддержали озвученную идею.

«И в правительстве, и в школах мы следим за успехами наших ребят. Все, кто получил максимальный балл в ходе ЕГЭ в регионе подтверждают высокий уровень знаний, продолжая обучение в ведущих вузах России. Создание единого ресурса, карты для всей страны могло бы не только дать новую информацию для анализа, но и помогло бы абитуриентам и их родителям в выборе вуза», — рассказал глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Также, как отметил Сергей Тарасов, Самым популярным местом у абитуриентов 47-региона с максимальным баллом за ЕГЭ стал Санкт-Петербургский государственный университет. 7 ребят продолжат обучение в этом ВУЗе и только двое в Москве. Также выпускники выбрали ИТМО, Политехнический университет, НИУ ВШЭ и другие учебные заведения.