Самым популярным местом у выпускников 47-региона с максимальным баллом за ЕГЭ стал Санкт-Петербургский государственный университет.
В Ленобласти растет количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам ЕГЭ. По мнению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, это может привести к необоснованному давлению на выпускников-отличников. В этой связи Елена Шмелева предложила организовать единую карту распределения по вузам абитуриентов-стобалльников.
В Ленобласти поддержали озвученную идею.
Также, как отметил Сергей Тарасов, Самым популярным местом у абитуриентов 47-региона с максимальным баллом за ЕГЭ стал Санкт-Петербургский государственный университет. 7 ребят продолжат обучение в этом ВУЗе и только двое в Москве. Также выпускники выбрали ИТМО, Политехнический университет, НИУ ВШЭ и другие учебные заведения.