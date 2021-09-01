Александр Дрозденко принял участие в открытии технопарка в Кингисеппе

Это третий в Ленобласти детский технопарк «Кванториум».
Детский технопарк «Кванториум» создан как структурное подразделение государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кингисеппский колледж технологии и сервиса». В нем реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направлениям.
Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.
В сентябре технопарк также начнет работать в Выборге, а ранее «Кванториумы» были открыты во Всеволожске и Кировске.
Отметим, что сегодня, 1 сентября, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Кингисеппском районе. Где уже побывал на школьной линейке, осмотрел готовящийся к открытию детский сад в Усть-Луге и посетил «ЕвроХим«.