Учителя СЗФО могут заработать больше 50 тысяч рублей — Head Hunter

Выяснилось, как изменился спрос на учителей, сколько им готовы платить в регионах СЗФО и насколько престижна работа в сфере образования.

По информации Head Hunter, спрос на сотрудников из сферы «Наука, образование» вырос за год в 2,6 раз. В целом в регионах СЗФО требуется около 12 500 специалистов в сферу образования, что на 52% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что самые востребованные предметники – специалисты по гуманитарным наукам (20% вакансий предназначено для них) и преподаватели по языкам (18%). В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам (10%), инженерным наукам (6%) и математике (5%).

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования составила в СЗФО 50 000 рублей, что выше среднероссийских показателей на 21% (в России – 41 200 рублей).