Татьяна Толстова высказалась касательно больничных для родителей дошкольников

C 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми.

По словам председателя регионального отделения Ленинградской области «Союза женщин России» Татьяны Толстовой, это правильная и нужная мера, которая поможет родителям детей до семи лет включительно не потерять свой доход и сохранить финансовую стабильность.

— Особенно важно, что это не приведет к увеличению расходов работодателей, потому что выплаты осуществляются напрямую, из бюджета фонда социального страхования. Кроме того, родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы – фонд самостоятельно произведет расчеты на основании данных больничного листа, что существенно облегчит им задачу, — заключила она.

Инициативу депутатов от партии «Единая Россия» поддержал Президент в Послании. Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно.