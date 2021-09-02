Минприроды России признало вероятно исчезнувшими 11 видов животных

По результатам последней инвентаризации, 11 видов животных на территории России считаются вероятно исчезнувшими.

Как сообщает Минприроды, это означает, что в природе вымерли последние представители этого вида. Среди них аборигенная популяция балтийского осетра, атлантического осетра, овсянка Янковского, тюлень-монах, лошадь Пржевальского.

За 400 лет в России исчезли 9 видов и подвидов животных. На это большое влияние оказал человек. Бесконтрольный промысел стал причиной исчезновения множества видов.

Список животных, которые редко встречаются в природе, увеличивается. В Красную книгу России входят 443 вида животных и 676 видов растений.