Российские пенсионеры начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей

Российским пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту, сегодня перечислят единовременную выплату от государства в размере десяти тысяч рублей. Так россияне, которые проживают в Сибири, сообщают, что деньги уже поступили на их счета.

Ранее о том, что пенсионеры начнут получать выплаты на свои карты именно в четверг, 2 сентября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Россияне, которые получают пенсию на дому или через «Почту России» (еще порядка 12,7 млн человек), будут получать единовременную выплату с пятницы, 3 сентября, вместе с пенсией в день ее выдачи.

Всего единовременную выплату от государства получат порядка 43 миллионов российских пенсионеров. На эти цели правительство выделило 454 миллиарда рублей.

При этом выплаты получат все без исключения пенсионеры, в том числе работающие, получающие пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Правда, деньги не получат те, кто вышел на пенсию с 1 сентября 2021 года.

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