В Выборге подвели итоги фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Торжественная церемония закрытия киносмотра состоялась в Выборгском замке.
По информации организаторов фестиваля, кинокартина «Продление жизни» Дмитрия Фальковича стала лучшим игровым фильмом.
Отмечается, что лучшим анимационным фильмом стал «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского.
В свою очередь, картина «Спецы» Анны Драницыной, стала лучшим неигровым фильмом.
Также, работа режиссера Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» заняла первое место в конкурсе «Выборгский счет». Лауреаты этого конкурса определялись путем голосования зрителей в специальном приложении.
Напомним, что «Окно в Европу» — это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.