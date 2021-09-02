В Выборге подвели итоги фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Торжественная церемония закрытия киносмотра состоялась в Выборгском замке.

По информации организаторов фестиваля, кинокартина «Продление жизни» Дмитрия Фальковича стала лучшим игровым фильмом.

Отмечается, что лучшим анимационным фильмом стал «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского.

В свою очередь, картина «Спецы» Анны Драницыной, стала лучшим неигровым фильмом.

Также, работа режиссера Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» заняла первое место в конкурсе «Выборгский счет». Лауреаты этого конкурса определялись путем голосования зрителей в специальном приложении.

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Напомним, что «Окно в Европу» — это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.