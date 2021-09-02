В новом выпуске YouTube-шоу «Дайте сказать!» за час беседы затронули важнейшие темы, волнующие российское общество: это важность очного образования, качества современного политика, ответственность за фейки и ближайшее будущее России.

На YouTube канале «Дайте сказать» вышло новое интервью с Депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. За час беседы затронули важнейшие темы, волнующие российское общество: это важность очного образования, качества современного политика, ответственность за фейки и ближайшее будущее России.

Депутат рассказал о том, как решили прийти к очной системе обучения, несмотря на пандемию, своем отношении об информации выдавать дипломы только для вакцинированных выпускников, а также о работе в журналистике. Также гости обсудили качества, которыми должен обладать современный политик и как правильно проводить реформы. Евгений Ревенко рассказал основные постулаты народной программы «Единой России», возможностях партии и о более двух миллионов предложений со всей страны.