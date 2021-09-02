Главная кошка Петропавловской крепости прожила больше 20 лет.

Музей истории Санкт-Петербурга скорбит в связи со смертью главного символа Петропавловской крепости — кошка Капитолины. Пушистый хранитель прожила долгие 20 лет в окружении заботы и любви. Об этом сообщает Музей истории Санкт-Петербурга.

«Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора. Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга.💔» — Музей истории Санкт-Петербурга