Ленинградский зоопарк приглашает желающих порадовать животных свежими лакомствами

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Ленинградский зоопарк

Во время традиционной сентябрьской акции «Дары осени» можно по-разному порадовать обитателей зоопарка: от коры дуба и лесного мха до свежих тыкв, кабачков и огурцов. 

Ленинградский зоопарк объявил о начале акции «Дары осени». Поучаствовать в ней может любой неравнодушный человек, подарив вкусное лакомство для животных. Порадовать обитателей зоопарка можно по-разному. Хищники, приматы и грызуны любят сочные овощи, ягоды и грибы, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища.

В зоопарке просят приносить только свежие и спелые фрукты и овощи. Оставить подарок для животных можно на административном входе в любое время и без предварительного согласования. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

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14.08.2021 347
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