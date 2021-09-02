Петербургская крыса не дала себя в обиду и удрала от кота, напугав прохожую — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Перепуганный грызун в прыжке кинулся на недоумевающего оператора. Женщина отделалась испугом.

Санкт-Петербург может удивить не только своей культурной атмосферой и уникальной архитектурой. Как оказалось местные грызуны тоже могут преподнести несколько акробатических сюрпризов.

Героем короткого видео стал упитанный грызун, который в спешке мчался от преследующего его кота дымчатого кота. Преодолев несколько метров, пушистый грызун остановился у приоткрытого входа с железной дверью и женщина решила внезапно его окликнуть. Перепуганная крыса в прыжке кинулась на недоумевающего оператора. Женщина отделалась испугом.

Автор видео: @barber_daria / Instagram
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02.09.2021 43
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