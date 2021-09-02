Перепуганный грызун в прыжке кинулся на недоумевающего оператора. Женщина отделалась испугом.

Санкт-Петербург может удивить не только своей культурной атмосферой и уникальной архитектурой. Как оказалось местные грызуны тоже могут преподнести несколько акробатических сюрпризов.

Героем короткого видео стал упитанный грызун, который в спешке мчался от преследующего его кота дымчатого кота. Преодолев несколько метров, пушистый грызун остановился у приоткрытого входа с железной дверью и женщина решила внезапно его окликнуть. Перепуганная крыса в прыжке кинулась на недоумевающего оператора. Женщина отделалась испугом.

Автор видео: @barber_daria / Instagram