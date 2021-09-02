Злоумышленник в темной куртке и очках угрожал сотруднице пистолетом и гранатой с тротилом. Мужчина скрылся, забрав похищенное. Сейчас его поисками занимается полиция.

В Кудрово, 2 сентября, около 15:30 в отделение банка на Ленинградской улице в Новом Оккервиле ворвался вооруженный грабитель. Злоумышленник в темной куртке и очках, угрожая сотруднице пистолетом и гранатой с тротилом, украл 1 миллион 400 тысяч рублей, сообщает портал 78.

Мужчина скрылся, забрав похищенное. Жертва отделалась испугом. Грабитель был одет в черную стеганую куртку, черную шапку и черные свободные джинсы. На вид мужчине около 50 лет. Сообщается, что при себе под тканью верхней одежды у него был неопознанный пристегнутый предмет. Неизвестно, была ли это взрывчатка или муляж.

Поисками преступника занимается полиция.