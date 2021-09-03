Задержан мужчина, закопавший женщину за гаражами в поселке Победа

По информации ivbg.ru, 2 сентября около 21:00 на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в причастности к смерти женщины в августе 2020 года.

Вам будет интересно «Нива» сгорела вместе с хозяином в Лосево По информации ivbg.ru, 2 сентября около 12:00 в полицию Выборгского района сообщили о том, что на улице Новой в деревне... 03.09.2021 20

Следствие полагает, что 26 июля 2020 года ныне задержанный выпивал алкоголь вместе с жительницей поселка Пушное у себя дома в поселке Победа в Выборгском районе.

У женщины случился приступ, она упала, ударилась головой об стол и впоследствии умерла на диване. Мужчина вынес тело на улицу и закопал за гаражами на территории свалки в 30 метрах от своего дома.