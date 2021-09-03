В Леноблизбиркоме рассказали о видеонаблюдении на выборах в сентябре

Как сообщают в пресс-службе Леноблизбиркома, все избирательные участки на территории Ленинградской области оборудовали средствами видеонаблюдения с целью обеспечения открытости выборов в сентябре 2021 года.

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Запись аудио и видео будет производиться 17, 18 и 19 сентября непрерывно, в помещениях для голосования, местах, где ведется работа со списком избирателей, находятся ящики для голосования, перемещаются бюллетени в сейф-пакеты, выдаются бюллетени, погашаются неиспользованные бюллетени, подсчитываются голоса, подписываются протоколы УИК и многих других.

Выключать средства видеонаблюдения или производить указанные действия вне зоны наблюдения запрещено до завершения итогового заседания УИК и выдачи заверенных копий протоколов об итогах голосования.

Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда.

Всего средства видеонаблюдения с трансляцией изображения установлены на 506 из 1004 избирательных участков Ленинградской области, а также в 18 территориальных избирательных комиссиях. На остальных избирательных участках установлены средства видеорегистрации.