Стихия бушевала в пятницу, 3 сентября. Жителям Калининского района придется приложить не мало сил, чтобы освободить свои автомобили.

В Санкт-Петербурге буйная стихия принесла нервные расстройства водителям автомобилей. В Калининском районе несколько автовладельцев обнаружили после прошедшего дождя с ветром упавшие деревья вместе с увесистыми ветками, которые заблокировали машины.

О пострадавших не сообщается. Пострадало только «железное» имущество. Кадры происшествия были взяты из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб«.